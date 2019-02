Schneeschuhwanderin und Tourengeher abgestürzt

C6-Rettungshubschrauberpilot Stefan Dürager und sein Team eilten am Samstag zwei Verunglückten am Schlenken bei Bad Vigaun zu Hilfe. Zwei Frauen waren zu einer Schneeschuhwanderung aufgebrochen, eine von ihnen machte 50 Meter unterhalb des Gipfels schlapp. Während sie auf die Rückkehr ihrer Freundin wartete, gesellte sich ein Tourengeher zu ihr. Im steilen Hang verloren die beiden plötzlich den Halt und rutschten 200 Meter in die Tiefe. Dürger und sein Team bargen die zwei Schwerverletzten. Die zweite Schneeschuhwanderin blieb unverletzt und wurde zur Sicherheit mit dem Polizeihubschrauber vom Gipfel abgeholt.