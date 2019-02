Dianas Ex-Butler: „Meghan liefert jedem Munition“

Die Kritik kommt nach dem Protz-Wochenende, das die im siebten Monat schwangere Meghan mit Freundinnen in New York verbracht hat. Mehr als 400.000 Euro sollen die fünf Tage verschlungen haben - zwar sei der Großteil davon von Meghans Begleiterinnen bezahlt worden, trotzdem es wirft ein schlechtes Licht auf ein Mitglied der königlichen Familie, wenn es so offen im Luxus schwelgt. Das gilt auch für die ehemalige Schauspielerin Meghan, die sich wohl nur noch ein letztes Mal, bevor das Baby kommt, wie ein Star fühlen wollte.