Messermörder könnte mit 2 Jahren Haft davonkommen

Da könnte ein Mörder mit maximal zwei Jahren Haft davonkommen! Nach dem tödlichen Messerstich in der Nacht zum 9. Februar in einer Shisha-Bar in Regau, sind acht von neun Verdächtigen frei. Und jener Mazedonier, der noch in U-Haft ist, sitzt wegen eines nicht-tödlichen Stichs während der Familienfehde.