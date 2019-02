Betrunkener Lenker (18) verursachte Karambolage

Es krachte gleich wieder

Unmittelbar darauf fuhr eine 55-jährige Frau ebenfalls aus dem Bezirk Gmunden mit ihrem Pkw in Richtung Bad Ischl. Die Frau dürfte das verunfallte Fahrzeug des 18-Jährigen auf ihrer Fahrbahn übersehen haben und prallte mit ihrem Fahrzeug dagegen. Durch den Zusammenstoß wurden der bereits auf der Fahrbahn befindliche 18-Jährige, als auch die 55-Jährige, unbestimmten Grades verletzt und in das Salzkammergut-Klinikum Bad Ischl eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Ein Alkotest verlief bei dem 18-Jährigen positiv. >