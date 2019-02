Wo die 28 Ortschefs im Pinzgau gefordert sind

Im Zentralraum in Zell am See-Bruck wird schon lange um eine Verkehrslösung gerungen. Dauerbrenner ist auch die Radiologie-Praxis in Zell am See, wo seit Jahren Unsicherheit herrscht. Das Tauernklinikum soll übernehmen. Mittlerweile hat die Stadtgemeinde die frühere Praxis im Zentrum gekauft. Der Ex-Radiologe aus Saalfelden ist eingesprungen. Ob tatsächlich die Klinik langfristig übernehmen wird, entscheidet sich noch im Frühjahr.