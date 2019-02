Grüß Gott, liebe „Krone“-Leser!

Gerade für die Politik in Europa wäre dies ein wichtiges Thema. Geht es doch um Chancengerechtigkeit für alle, sowie um öffentliche Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen. Es bleibt keine Zeit zu verlieren, das anzugehen. Dazu braucht es Ideen und Begeisterung für politische Ziele, Kampfgeist und Interesse, den Bürger ohne Selbstinszenierung kennenlernen zu wollen. Also: raus aus dem vertrauten Umfeld und rein in die Wohnzimmer, Küchen und an die Stammtische der Bürger!