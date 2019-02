Ein Weltstar haut für uns in die Tasten

Martin Grubinger, 1983 geboren, lebt in Oberösterreich und unterrichtet am Mozarteum in Salzburg. Mit vielen internationalen Preisen ausgezeichnet, gilt Grubinger als einer der weltbesten Multipercussionisten. Er hat gefeierte Auftritte von der New Yorker Carnegie Hall über das Concertgebouw in Amsterdam bis zuletzt in der Elbphilharmonie in Hamburg. Grubinger gilt als ein politisch ebenso gründlich informierter wie gesellschaftlich engagierter Künstler.