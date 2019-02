FIFA entzieht Peru U17-Weltmeisterschaft

Die Weltmeisterschaft der U17-Junioren findet in diesem Jahr doch nicht in Peru statt. Die FIFA entzog dem lateinamerikanischen Land die Ausrichtung des Turniers. Die Entscheidung sei nach mehreren Inspektionsbesuchen und einem Treffen mit dem peruanischen Verband getroffen worden, teilte der Weltverband am Freitagabend mit.