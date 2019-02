Bio-Heumilchkäse zum„besten neuen Produkt“ gekürt

Auf der Weltleitmesse für ökologische Lebensmittel „Biofach 2019“ in Nürnberg wurde erneut eine Heumilch-Käsesorten als „Best New Product“ ausgezeichnet: Der „Bio Kürbiskern Rebell“ in der Kategorie Frischeprodukte. An den vier Messetagen konnten sich Fachbesucher aus aller Welt über die Besonderheiten der österreichischen Heumilch und ihrer Käsespezialitäten informieren.