Sicherungshaft: Kurz unterstützt Kickls Plan

„Bin bereit, alles zu tun, was notwendig ist“

Nach dem tödlichen Messerangriff auf einen Sozialamtsleiter in Dornbirn Anfang Februar wurde der Plan von Innenminister Kickl bekannt, härter gegen straffällige Asylwerber vorgehen zu wollen. „Ich bin bereit, alles zu tun, was notwendig ist, um die Bevölkerung vor gefährlichen Asylwerbern schützen zu können“, wird Kickl in einem internen Papier (siehe auch unten) zitiert.