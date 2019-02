40 Lkw mit IS-Kämpfern: Auch Österreicher darunter

Die SDF-Kämpfer belagern seit Wochen die Ortschaft im Euphrat-Tal an der Grenze zum Irak und haben auch schon am Mittwoch rund 3000 Menschen in Lastwagen aus dem Dorf geholt, darunter Kämpfer, aber auch Frauen und Kinder. Auf den Ladeflächen der Lkw waren vermummte Männer, Frauen in schwarzen Niqabs sowie Kinder zu sehen.