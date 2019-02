Wien hat die meisten Untauglichen und Zivis

Zivildienst in Wien an erster Stelle

Allerdings herrscht in Österreich, wie berichtet, ein akuter Mangel an Zivildienern, seit dem Jahr 2015 gehen die Meldungen stetig zurück. In puncto Zivildienst steht jedoch die Bundeshauptstadt an erster Stelle - hier wollten mehr Taugliche zum Zivildienst anstatt zum Wehrdienst. So lag der Anteil der Wehrdiener bei 46,5 Prozent und jener der Zivildiener bei 53,5 Prozent, gefolgt von Vorarlberg mit 47,2 zu 52,8 Prozent.