Amri-Freund mit vielen Identitäten und Straftaten

Untersuchungsausschuss will ihn als Zeugen vernehmen

Ben Ammar wurde am 1. Februar 2017 nach Tunesien abgeschoben. Als einer von 118 Passagieren einer Linienmaschine landete er in Tunis. An Bord habe sich der aus Deutschland Abgeschobene ruhig verhalten, hieß es hinterher. Was er von den Anschlagsplänen seines Freundes Anis Amri wusste, ist bis heute nicht klar. Der Untersuchungsausschuss des Bundestages, der mögliche Fehler der Behörden rund um den Anschlag aufklären soll, will ihn wahrscheinlich demnächst als Zeugen vernehmen. Ob er in Berlin oder Tunesien befragt werden soll, ist noch nicht entschieden.