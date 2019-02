1. Test: SpaceX-Kapsel fliegt mit Puppe zur ISS

Die NASA will aber noch heuer erstmals Astronauten mit einer SpaceX-Rakete ins All bringen lassen. SpaceX hat schon mehrfach seine Raumkapsel „Dragon“ zur ISS geschickt, bisher jedoch nur mit Material. Voraussichtlich im Juli sollen nun Astronauten an Bord einer „Crew Dragon“-Kapsel sein, die von einer „Falcon 9“-Rakete ins All transportiert wird. An der Mission zur ISS sollen zwei Astronauten teilnehmen.