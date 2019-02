Garagenbrand: 29-Jähriger musste ins Krankenhaus

In einer Garage im obersteirischen Leoben ist am Freitagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Der 29-jährige Hausbesitzer versuchte erfolglos, die Flammen mit einem Handfeuerlöscher zu löschen. Er wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins LKH Leoben eingeliefert. Laut Polizei dürfte noch glosende Asche, die in einer Plastikkiste in der Garage gelagert wurde, die Brandursache gewesen sein.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Göss und Leoben Stadt löschten das Feuer rasch. Die Höhe des Sachschadens stand vorerst nicht fest.