Räuber-Duo sperrte Busfahrer in Bordtoilette ein

Spektakulärer Raubüberfall am Freitagabend in Innsbruck! Zwei unbekannte Männer haben am Parkplatz der Olympiaworld einen 49-jährigen Busfahrer im WC eines Reisebusses eingesperrt und die im Gepäck aufgefundenen Wertgegenstände entwendet. Der 49-Jährige musste laut Polizei eine Stunde lang in dem engen WC verharren, ehe er befreit wurde. Zuvor hatten ihm die Täter mit einem Gegenstand auf den Hinterkopf geschlagen.