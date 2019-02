Joelinton: Leipzig-Gerücht und 60-Mio-Angebot

Werners Vertrag in Leipzig läuft im Sommer 2020 aus. Zahlreiche Top-Klubs sollen bereits Interesse an dem Stürmer bekundet haben. Die Folge: RB sucht bereits nach einem Ersatz für den Deutschen. Und den könnte man nun in Hoffenheim gefunden haben. Denn dort schlug Joelinton, der im vergangenen Sommer von Rapid zurückkehrte, voll ein.