23-Jähriger landete mit Pkw im Straßengraben

Der junge Mann verlor aus bisher noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw kam ins Schleudern, prallte in die Straßenleiteinrichtungen und wurde dann wieder auf die Fahrbahn zurückgeschleudert. Erst in einem Graben kam das Auto dann zum Stillstand. Der 23-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach Erstversorgung mit der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.