Junges Duo begeht sechs Raubüberfälle an einem Tag

Zwischen 19.55 und 20.10 Uhr sollen die beiden drei schwere Raube bzw. Raubversuche verübt haben, gab die Polizei am Samstagvormittag per Aussendung bekannt. Daraufhin startete eine Sofortfahndung nach dem Duo, bei der auch ein Hubschrauber beteiligt war. Innerhalt kurzer Zeit konnten die Verdächtigen aus der Luft in einem Gärtnereigelände in der Canevalestraße aufgespürt und von Beamten des Stadtpolizeikommandos Liesing festgenommen werden.