Letztes Domizil von Drogenbaron Escobar gesprengt

Die acht Stockwerke des Gebäudes in Medellin stürzten um 11.53 Uhr Ortszeit (17.53 Uhr MEZ) in sich zusammen. Escobars einstiger Wohnsitz war in den vergangenen Jahren immer mehr verfallen, eine Instandsetzung des ehemaligen Luxus-Domizils hätte elf Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 9,7 Millionen Euro) gekostet.