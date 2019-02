Überflieger Stefan Kraft auf historischer Mission

„Es war nicht so leicht“

„Es war nicht ganz so leicht“, gestand der ÖSV-Adler. „Von der Spur her war es schwieriger, ich bin nicht ganz so gut weggezogen. Daher habe ich mir einstellungsmäßig schwer getan.“ Positiv stimmte ihn allerdings, dass er sich im Vergleich vom Probe- zum Qualifikationsdurchgang deutlich steigern konnte. Gestern Abend analysierte Kraft seine Sprünge noch einmal genau mit dem Trainerteam, legte sich einen Schlachtplan für den WM-Auftakt zurecht. Nervös machen lässt er sich ohnehin nicht mehr so rasch. „Es geht schnell, dass das Gefühl wieder da ist“, erklärte er.