Das „Snowy“-Fieber ist in Seefeld ausgebrochen

Über die Hälfte der 1500 Stück bereits verkauft

Wer „Snowy“ ins Gesicht schaut, hat selbst gleich ein Lächeln auf den Lippen. Kinder und Erwachsene bringt der süße Schneemann in Seefeld und am Innsbrucker Bergisel gleichermaßen in Entzückung. Dass „Snowy“ beliebt ist, sieht man bereits bei einem Blick auf die Bestandsliste. „Von den 1500 großen Plüsch-Schneemännern sind jetzt schon knapp 700 Stück verkauft“, freut sich Schöll.