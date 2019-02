45 Mal ohne Führerschein erwischt: Ausweisung!

Zeit seines Lebens wohnte der 23-Jährige in Österreich, besaß allerdings nur die bosnische Staatsbürgerschaft. Von den geltenden Gesetzen in seiner Wahlheimat dürfte der junge Mann aber offenbar wenig gehalten haben, setzte er sich doch immer wieder hinter das Steuer, ohne im Besitz eines gültigen Führerscheins zu sein. Insgesamt 45 Mal sei der Mann dabei von der Polizei erwischt worden, berichteten die „Oberösterreichischen Nachrichten“ am Freitag. Doch damit nicht genug, schraubte er auch an Fahrzeugen rum und baute diese teils illegal um.