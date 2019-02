Umfrage zu IS-Terroristen: „Rückkehr verhinderbar“

Im dritten Wiener Gemeindebezirk, am Kolonitzplatz, führt ein Herr seinen Hund Gassi. Was tun mit Dschihadisten? Er denkt nach und wird dann fast philosophisch. „Die Maßstäbe, die dort (also in Syrien, Anm.) gegen ihre Taten angelegt werden, sind ja ganz andere als bei uns. Also müsste man sie fast zweimal verurteilen. Einmal in unserem Sinne, einmal in deren Sinne. Schwierig. Ich bin mir nicht sicher, bei welchem Land letztlich die Entscheidung liegen sollte.“