Marcel Hirscher lässt Bansko-Super-G aus

Schon nach dem Bewerb hatte er angekündigt, das Antreten am Samstag im Spezial-Super-G überdenken zu wollen, da er in der Kombi bereits mehr Punkte eroberte, als er sich für diese beiden Rennen erhofft hatte. Kristoffersen gab übrigens sein Debüt in einer Weltcup-Kombi, zudem war es das erste Speedrennen auf diesem Niveau für ihn, gesamt schaute Platz 16 heraus.