Werner Gröbl möbelt den Grazer Bezirk Gösting auf

Die für den Ausbau nötigen Grundstücke hat sich Gröbl bereits gesichert. Das Haus an der Ecke Ibererstraße, in dem der Göstinger Hof und ein Medikamenten-Großhandel eingemietet sind, gehört ihm ja schon länger. Das ganze Areal ist als Kerngebiet gewidmet. Ein paar Details seien noch zu klären, „dann könnten wir loslegen“, so Gröbl.