Verhindern Fische die Grazer Rad-Autobahn?

„Wir kennen das Projekt überhaupt nicht“, so Heimo Ecker-Eckhofen vom „Das Ältere Mühlconsortium“, dem Eigentümer des Mühlgangs, an dem im Grazer Stadtgebiet aktuell elf kleine Kraftwerke und im Grazer Süden sechs weitere betrieben werden. „Wir sind gespannt, was da kommt und auch entspannt.“