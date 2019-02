Mordverdächtiger erhebt Vorwürfe gegen die Polizei

Nach Geständnis in Wanne ertränkt

Nach Angaben der Polizei habe der Verdächtige daraufhin die Frau in der Badewanne ertränkt, zudem soll er in der Folge offenbar versucht haben, die Tat als Selbstmord zu tarnen, indem er der Frau Schnittverletzungen an den Armen zufügte. Um 2.20 Uhr wurde der dringend Tatverdächtige im Einfamilienhaus des Paares festgenommen und zur Befragung ins Landeskriminalamt überstellt.