LASK besiegt Wiener Austria zum Frühjahrsstart

Letsch schickte nach Seitenwechsel trotz der schwachen Vorstellung dieselbe Mannschaft aufs Spielfeld. In den ersten Minuten zeigten die Violetten mehr, als in den 45 zuvor. Die Austria hatte mehr vom Spiel, kam zum ersten Eckball der Partie und war aktiver. Die daheim noch unbesiegten Hausherren standen in der Abwehr aber sicher und ließen keine wirkliche Torchance des Gegners zu. Am anderen Ende des Spielfelds kamen Reinhold Ranftl und Peter Michorl binnen wenigen Sekunden zweimal zum Abschluss, Pentz zeigte zwei Paraden (65.).