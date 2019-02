Eisenbichler Quali-Bester am Bergisel, Hayböck 5.

Hayböck schloss an sein gutes Training am Donnerstag an. „Ich wollte mich richtig raushauen, das hat sehr gut gepasst“, sagte der Schanzenrekordler (138 m im Jahr 2015) zu seinem aggressiven Sprung auf 125 m. „Ich kann in der Luft wieder den Turbo zünden, das fühlt sich gut an.“ Unmittelbar hinter ihm landete der Lokalmatador Philipp Aschenwald (127 m). „Ich probiere, es laufen zu lassen. Die richtig guten Sprünge dürfen im Wettkampf passieren“, meinte der WM-Debütant.