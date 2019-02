Die Haiminger Angst vor dem Tschirganttunnel

In Haiming glaubt man, eine Renaissance der Idee des Tschirgant-Tunnels zu spüren. Mit der Info-Veranstaltung „Trinkwasser sichern - Verkehr reduzieren“ traf man den Puls der Bevölkerung, die in Scharen in den Oberlandsaal pilgerte. Eingeladene Experten nährten in ihren Vorträgen die Haltung der Skeptiker, die vor allem die Trinkwasserversorgung in Gefahr sehen.