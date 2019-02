Randale: Zusatzhaft für Peiniger von Sissy Böhm

Randale, wenn es nicht nach seinem Willen ging

Konkret wurden mehrere Vorfälle in Justizgewahrsam abgehandelt: Als Danijel L. im „Ziegelstadl“ die Haare geschnitten wurden, war gerade kein Spiegel greifbar - er randalierte und wollte Beamte auf dem Rückweg in die Zelle unter anderem beißen. Ähnliches passierte, als er seinen Rechtsanwalt nicht sofort sprechen konnte. Ein anderes Mal rastete er total aus und zertrümmerte das TV-Gerät in der Zelle, ein weiterer „Ringkampf“ mit Justizwachebeamten folgte. Schon zuvor, nach der Verurteilung am Schwurgericht Innsbruck, hatte er zu schreien begonnen und die Sicherungskräfte mit dem Tod bedroht.