Fehler aufgedeckt: Was Wohnungen so teuer macht

Stark gestiegen sind die Grundstückspreise, in Salzburg in den letzten zehn Jahren um 80 Prozent, in Innsbruck um 60 Prozent. Auffallend ist auch, dass in Österreich im Vergleich zum Ausland die Baukosten viel rasanter gestiegen sind: hierzulande zwischen 2005 und 2017 um 36 Prozent, in Deutschland nur um 13 Prozent. Bei uns haben überbordende Bauvorschriften und speziell geforderte Ausstattungen zum Preisanstieg beigetragen.