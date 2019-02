Kampf gegen Dealer in Parks: Schutzzonen für Graz

Schutzzonen in anderen Städten funktionieren

In anderen österreichischen Städten gibt es längst Schutzzonen, etwa in Innsbruck, Linz oder St. Pölten. Ein Rundruf bei Kollegen der „Krone“ vor Ort zeigt: Das Ziel, Dealer und Konsumenten von öffentlichen Orten, die insbesondere von Kindern frequentiert werden, zu verbannen, fruchtet definitiv. In Innsbruck und Linz etwa wurden bzw. werden die Schutzzonen darum verlängert. In Innsbruck werden zusätzliche Maßnahmen ergriffen, wieder massive Einsatz von Kameras im Rapoldipark, wo es ähnliche Probleme wie im Grazer Volksgarten gab. Klar ist: Das Drogen- und Dealerproblem wird mit Schutzzonen nicht gelöst.