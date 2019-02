Erste Frau im Vorstand: „Will keine Rolle spielen“

Der Almsee und das Mühlviertel sind auf den Bildern an der Wand zu sehen, die Stefanie Christina Huber immer im Blick hat, wenn sie an ihrem Schreibtisch sitzt. Seit Jänner ist die 44-jährige Wilheringerin Teil des Vorstands der Sparkasse Oberösterreich - als erste Frau in der 170-jährigen Geschichte des Geldinstituts.