In Antarktis droht riesiger Eisberg abzubrechen

Eisberg doppelt so groß wie New York

Kalbt das Brunt-Schelfeis tatsächlich, dann werde ein Eisberg mit einer Fläche von rund 1700 Quadratkilometern - das entspricht der mehr als doppelten Fläche der Stadt New York - entstehen, so die Wissenschaftler. Das sei für die Antarktis kein außergewöhnlich großer Eisberg, aber immerhin der größte, der seit 1915 vom Brunt-Schelfeis abgebrochen ist, heißt es.