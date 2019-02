Toller Rodelausflug: Im Bann der Bergriesen

Doch keine Sorge. Die Tour durch das Horlachtal, das von Niederthai im Ötztal in die Stubaier Alpen zieht, führt in Respektabstand an den Bergriesen vorbei. Bereits der Ausgangspunkt ist bezaubernd: Das Berg(steiger)dorf Niederthai oberhalb von Umhausen präsentiert sich äußerst pittoresk. Die Atmosphäre hier macht Lust, dem Horlachbach einwärts zu folgen. Weniger Lust macht freilich die Parkplatzgebühr (5 Euro/Tag). Viele fühlen sich abgezockt - völlig zu Recht!