Stadlober muss auf Skiathlon-Start verzichten

„Beim heutigen Training habe ich mich nicht gut gefühlt. Leider hat sich eine leichte Verkühlung eingeschlichen, weswegen ich nicht an den Start gehen werde“, wurde die Radstädterin in einer ÖSV-Aussendung am Freitag zitiert. Der Startverzicht sei eine Vorsichtsmaßnahme. „Für mich macht es keinen Sinn, so beim Skiathlon zu laufen, weil ich die nächsten Einsätze bei der WM nicht gefährden will. Es ist für mich sehr schade und bitter, mein erstes Rennen unserer Heim-WM zu verpassen, aber ich bin zuversichtlich, für das Einzel und den Dreißiger fit zu werden.“