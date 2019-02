Immer mehr Japaner in Beziehung mit Hologrammen

Alexa, die virtuelle Assistentin ist auch in Österreich in vielen Haushalten daheim. Sie dreht die richtige Musik auf, dämmt das Licht und erinnert an Termine. Trotzdem sind die meisten Besitzer wohl nicht in einer Partnerschaft mit ihr. In Japan ist das anders. Zahlreiche Männer ziehen eine virtuelle Freundin einer Frau aus Fleisch und Blut vor. Eine davon ist die Getbox, die in Japan seit 2017 auf dem Markt ist. Sie kann das, was Alexa auch kann, ist aber in einer Glasglocke als Hologramm zu sehen. Die Frau ist einer Manga-Figur nachempfunden, kurzer Rock, große Augen, Quietschstimme. Das Frauenbild der jungen, japanischen Männer scheint gewöhnungsbedürftig.