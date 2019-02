Miley Cyrus: Blanke Brüste unterm Kettenhemd

„Unser Grund, zu heiraten, war nicht altmodisch“

Und auch im Interview ging es um nackte Tatsachen. Denn offen wie nie zuvor sprach die 26-Jährige über die Ehe mit Liam Hemsworth und darüber, wie es sich anfühle, als pansexuelle Frau - also jemand, der sich zu einer Person, nicht zu dessen Geschlecht hingezogen fühlt - in einer heterosexuellen Beziehung zu leben. „Der Grund, aus dem Leute heiraten, kann altmodisch sein, aber ich denke, unser Grund war nicht altmodisch. Ich denke tatsächlich eher, dass es eine Art New Age ist“, so Miley.