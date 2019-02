15 Huskys und ein Villacher Faschingsprinz

Und die Dellacher Alm ist dafür ideal, denn Sonne gibt es hier im Winter so gut wie nicht. “Dafür passt jedoch der Schnee!„ Almhütten sind für den Winter jedoch nicht ausgelegt. Isolierung? Fehlanzeige. “Im Vorjahr hatten es zwei Wochen lang Minus 28 Grad. Mit zwei Gasthermen und dem Sparherd ist es mir gelungen, in der Hütte auf Gesichtshöhe eine Temperatur von 16 Grad zu erreichen. Kurzfristig habe ich sogar überlegt, ob ich mich nicht mit dem Schlafsack in den Schnee legen sollte, weil ich es bei den Hunden wärmer hätte, als in der Hütte.„ Mittlerweile ist die Hütte isoliert. Nik: “Heuer ist es richtig angenehm.„ Und so lebt Villachs ehemaliger Faschingsprinz “Fidelius LXI„ seit Wochen auf der Alm und unternimmt täglich Ausfahrten mit seinen Sibirischen Husyks.