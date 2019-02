Zahl der Aberkennungsverfahren stark gestiegen

Fälle in zweiter Instanz gehen oft anders aus

Die Zahl der tatsächlichen Aberkennungen durch das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) ist in Relation gesehen um einiges niedriger. Im Vorjahr (wieder nur bis Ende November) wurden hier 652 Fälle gezählt. In den Jahren davor waren es 325 (2017), 124 (2016) und 82 (2015) gewesen.