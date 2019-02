Pinturault holt Sieg und Kugel - Hirscher Zweiter

Im seinem ersten Speed-Rennen nach einem Jahr ging Hirscher nicht auf volle Attacke (+1,83 Sekunden Rückstand auf den Schnellsten Mauro Caviezel/SUI). Der 29-Jährige erklärte, dass er das in seiner Situation mit nur einem Trainingstag nicht riskieren wollte. „Ich habe es so umgesetzt, wie ich es mir vorgenommen habe, das passt in Anbetracht der Umstände.“ Im technisch nicht sehr anspruchsvolle Slalom sei es schwierig gewesen, viel rauszuholen. Es wurde trotzdem ex aequo mit dem Kanadier Trevor Philp die schnellste Zeit. „Es ist überraschend, dass es jetzt so ausgegangen ist. Es ist mir mehr als aufgegangen“, sagte er über den satten Punktegewinn.