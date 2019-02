Auf diese Köstlichkeiten dürfen sich Gäste freuen

„Hänsel-und-Gretel-Lebkuchen-Eis“ soll Ballgäste erfrischen

War es früher so, dass es beim Opernball im Theatergebäude am Ring große Buffets gab und die Gäste dort gegessen haben, ging es in den vergangenen Jahrzehnten dazu über, „dass Besucher Preball-Dinner besuchen und in der Oper dann Kleinigkeiten und Snacks konsumieren“, sagte Hanser. 20 Schilling kostete ein Glas Sekt an der Bar im Jahr 1961, dazu kamen noch zehn Prozent Getränkesteuer sowie zehn Prozent Bedienungsgeld. Zwölf Euro werden 2019 dafür fällig.