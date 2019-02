Trickdiebe wollten Polizistin beklauen: Gefasst!

Parfum-Klau gescheitert

Festgenommen wurde Donnerstagnachmittag auch ein Ladendieb. Der 63-jährige Lette soll versucht haben, in einem Drogeriemarkt am Hauptbahnhof in Favoriten ein Parfum zu stehlen. Eine Mitarbeiterin, die ihn zur Rede stellte, verletzte der Mann laut Polizei am Kopf und an den Fingern. Er muss sich wegen räuberischen Diebstahls verantworten.