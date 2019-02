Mehr als Hälfte der Legehennen leben in Käfigen

In Österreich werden ausgestaltete Käfige mit dem 2020 in Kraft tretenden Verbot endgültig Geschichte sein, wobei ohnehin nur noch ein Prozent der Hühner derart grausam gehalten werden. Zum Vergleich: Beim „Spitzenreiter“ Litauen leben 96 Prozent beziehungsweise jährlich 2.670.443 Hennen in Käfigen, in Spanien 88 Prozent beziehungsweise 41.046.685 Hennen und in Polen 87 Prozent beziehungsweise 40.182.119 Hennen. Um auf diesen Missstand aufmerksam zu machen, hat sich „Vier Pfoten“ der europäischen Bürgerinitiative „End the Cage Age“ angeschlossen.