Philipp Liesnig: „Wir lieben die Natur!“

Stolz ist der 35-jährige Jurist auch auf die neue Boulderhalle der Naturfreunde in Klagenfurt, die im Vorjahr um eine Million Euro errichtet wurde, und mit der eine neue Freizeitinfrastruktur in Kärnten geschaffen wurde. „Heuer wollen wir in der Stadt Spittal eine weitere Boulderhalle bauen und beim Koschutahaus einen eigenen thematisch passenden Kinderspielplatz mit Schwerpunkt Klettern errichten“, erzählt Philipp. „Natürlich wird auch das Kursangebot in unseren Hallen und Zentren dementsprechend ausgebaut, etwa sollen mehr Kinder- und Familienkurse angeboten werden. Dabei können Kinder das Klettern und Bouldern erlernen, während die Eltern zeitgleich die Rückenschule machen oder eine Yoga-Einheit absolvieren.“ Die großartige Initiative „Outdoor against cancer“ liegt Liesnig besonders am Herzen, weil wissenschaftlich festgestellt wurde, dass Sport in freier Natur positive Auswirkungen auf den Menschen hat, vor allem auf jene, die an Krebs erkrankt sind. „Wir beteiligen uns an diesem europaweiten Projekt und wollen Krebspatienten dabei die Teilnahme an den umfangreichen Aktivitäten der Naturfreunden ermöglichen. Dafür werden wir auch unsere Trainer und Naturfreunde-Instruktoren für den Umgang mit Krebspatienten besonders schulen.“