VdB: „Sicherungshaft“ ist „rechtlich heikel“

Die Bundesregierung will eine „Sicherungshaft“ für gefährliche Asylwerber per Verfassungsgesetz möglich machen. Bedenken dazu äußerte am Donnerstag Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der das Vorhaben als „rechtlich extrem heikel“ bezeichnete. Wenig später schloss sich Justizminister Josef Moser (ÖVP) dieser Einschätzung an.