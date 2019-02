Kuhattacken-Urteil: „Würde Aus für Almen bedeuten“

Die dramatischen Szenen hatten sich vor fünf Jahren im Pinnistal abgespielt. Die Urlauberin war mit ihrem Hund auf dem Wanderweg unterwegs, als die Kühe des Landwirts plötzlich auf sie zuliefen und sie attackierten. Laut Obduktionsergebnissen wurde die deutsche Frau zu Tode getrampelt. Die Hinterbliebenen klagten daraufhin auf Schadenersatz. Am Donnerstagabend erging - wie berichtet - das Urteil: Der Bauer soll 490.000 Euro an die Familie zahlen. Die Urteilsbegründung lautete: Der Almbauer hätte das Gebiet, in dem seine Kühe grasten, einzäunen können. Der Bauer geht in Berufung.