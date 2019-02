„Kokainraser“ in Wien hatte 103 offene Strafen

Das Strafregister dick wie ein Telefonbuch und trotzdem das Gaspedal bis zum Bodenblech durchgedrückt: Bei einem nächtlichen Drogen- und Alkohol-Schwerpunkt am Lerchenfelder Gürtel in Wien zog die Polizei einen dicken Fisch aus dem Verkehr - ein „Kokainraser“ hatte über 21.000 Euro an Bußen offen!